Von einem verhinderten Terroranschlag auf die Regenbogenparade in Wien am Samstag berichteten der Landespolizeipräsident in Wien, Gerhard Pürstl und der Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner am Sonntag. Demnach hatten drei Männer einen islamistisch-motivierten Anschlag auf die Parade geplant. Sie konnten aber noch vor der Veranstaltung festgenommen werden.

Laut Haijawi-Pirchner handelte es sich um drei junge Österreicher (14, 17, 20); der 17- und der 20-Jährige haben bosnische, der 14-Jährige tschetschenische Wurzeln. Sie hätten einen Anschlag "mit Messer oder Kfz" durchzuführen geplant, hieß es.

Waffen gefunden

Für die Teilnehmer an der Parade habe "zu keiner Zeit eine dezidierte Gefahr bestanden", betonte Haijawi-Pirchner. Die DSN habe im Vorfeld Kenntnis über die mutmaßlichen Pläne der mit dem Islamischen Staat (IS) sympathisierenden Verdächtigen erhalten, sie "unter ständiger Kontrolle" gehalten und nach Hausdurchsuchungen am Samstag, die diverses Beweismaterial, darunter Waffen, zutage förderten, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten festgenommen.

Dabei wurden unter anderem Gasdruckwaffen, Softguns sowie Hieb- und Stichwaffen wie ein Säbel und eine Axt gefunden. Der 17-Jährige soll den Behörden schon aus der Vergangenheit bekannt gewesen sein. Die jungen Männer dürften sich im Internet radikalisiert haben.

Ein Bild der laut Polizei sichergestellten Waffen © APA/TOBIAS STEINMAURER

"Unter engster Beobachtung"

"Die Verdächtigen standen unter engster Beobachtung, sie konnten ihre Pläne nicht umsetzen", sagt Polizeipräsident Pürstl. Bei der Regenbogenparade selbst seien 700 Beamte im Einsatz gestanden.

Nun müsse das umfangreiche Beweismaterial, darunter Handys, Waffen, Wurfsterne, Gasdruckwaffen sowie ein Säbel und die sichergestellten Datenträger, ausgewertet werden. Die Staatsanwalt St. Pölten hat die Festnahme der drei angeordnet, sie wurden in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Einer der Verdächtigen habe zudem über ein Fahrzeug verfügt. Dazu seien aber weitere Ermittlungen notwendig, ob er dieses auch einsetzen habe wollen. Auch müsse erst untersucht werden, ob die Gasdruckwaffen eventuell umgebaut oder adaptiert worden seien.

Veranstalter erst am Sonntag informiert

Der Veranstalter der Regenbogenparade sei erst heute, Sonntag, über die Geschehnisse informiert worden. Man habe keine Panikreaktionen unter den Teilnehmern erzeugen wollen, zumal der Polizeizugriff ja schon erfolgt gewesen sei. Laut Haijawi-Pirchner sollen die drei bereits entsprechende Vorbereitungshandlungen durchgeführt haben: "Es gab ein entsprechendes Gefahrenmoment im Vorfeld, das aber ganz abgefangen werden konnte."

Für die an der Regenbogenparade teilnehmenden Politiker seien die entsprechenden Sicherungs- und Schutzkonzepte gestern umgesetzt worden. Wie diese genau ausgesehen haben, wollte der DSN-Leiter nicht verraten, um diese in Zukunft nicht zu gefährden.

Die Terrororganisation "Islamischer Staat" sei wieder am Vormarsch, sagte Haijawi-Pirchner. Die LGBTQ-Gemeinschaft sei ein erklärtes Feindbild für die Islamisten.