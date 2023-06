Herr Bundespräsident a. D., Sie waren für eine Diskussion über Demokratie in Klagenfurt. Hat sich die SPÖ in der letzten Zeit zu viel Demokratie zugemutet?

Heinz Fischer: Sie hat sich nicht zu viel Demokratie zugemutet, aber sie ist einen schwierigen Weg gegangen und der ist nicht fehlerfrei absolviert worden. Da muss man Kritik einstecken, aber insgesamt startet jetzt jemand, der viele gute Voraussetzungen hat und mit Schwung an seine große Aufgabe geht.