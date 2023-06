Am Samstagnachmittag ging für Doskozil ein "Lebenstraum" in Erfüllung: Er, wurde am SPÖ-Parteitag von der Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, verkündet, habe um 37 Stimmen mehr als Andreas Babler bekommen und wurde so zum SPÖ-Chef gewählt.

Am Montagnachmittag platzte dieser Traum. Die 37 Stimmen, die den Sieger bestimmten, gehören in Wahrheit Andreas Babler, verkündete Grubesa. Bei der Auszählung sei ein gravierender Fehler passiert, man habe die Namen vertauscht. Nicht Doskozil, sondern Babler hat die Wahl gewonnen.

In einer Pressekonferenz gratuliert er Andreas Babler zum Sieg: "Nicht nur für die Sozialdemokratie, auch für mich ist das keine angenehme Situation", räumt er ein. Trotzdem müsse man sich "zusammenreißen, und das Wahlergebnis akzeptieren." Man dürfe nicht den Kopf in den Sand stecken, sagt Doskozil, sondern tagtäglich gemeinsam für eine starke Sozialdemokratie geben.

"Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Mal vorbei", sagt der burgenländische Landeshauptmann. Er werde die Sozialdemokratie künftig nur mehr als dem Burgenland unterstützen.