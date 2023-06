Spaltend? Riskant? Utopisch? Was gegen Doskozils Koalitionsabsagen spricht

Leitartikel . Der neue SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil will weder mit der FPÖ, noch mit der ÖVP regieren, und das Land so langfristig verändern. In den großen Fragen bräuchte es aber Antworten jenseits von "progressiv" und "konservativ".