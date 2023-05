Susanne Raab spaziert durchs Ghetto von Kopenhagen und staunt. Darüber, wie innerhalb von wenigen Jahren ein Stadtteil komplett verändert wird. Wie die Stadtverwaltung hier auf Geheiß der Bundesregierung agiert. Vor allem aber staunt sie über den politischen Konsens, der möglich macht, was hier und in anderen dänischen Städten gerade passiert: Dass ganze Stadtteile per Bundesgesetz als "Ghetto" oder, seit die Sozialdemokraten regieren, als "Parallelgesellschaft" definiert werden, weil ihre Bevölkerung bestimmte Kriterien erfüllt. Dass diese Gegenden radikal verändert werden, in dem Bewohner umgesiedelt, die Häuser umgebaut oder abgerissen werden.