Doskozil oder Babler? Während sich die Delegierten für den SPÖ-Parteitag erst entscheiden müssen, hatten die Zuschauer der ZiB2 am Dienstag keine Wahl. Sie bekamen Hans Peter Doskozil und damit einen weiteren - subjektiven - Eindruck in die Vorgänge in den Parteigremien am Nachmittag.

"Irgendwann muss Schluss sein mit dem Kasperltheater", sagte Doskozil und bestätigte damit, dass er zu Gunsten von Babler im Rennen um den Parteivorsitz zurückziehen wollte. "Irgendwann in der Sitzung ging es nur mehr darum, jemanden zu verhindern und nicht mehr um die Mitgliederbefragung." Dabei hätte diese die Gremien "legitimiert, mich als einzigen Kandidaten für den Bundesparteitag vorzuschlagen".

Auch seine angegriffene Stimme war Thema im Gespräch mit Armin Wolf. Doskozil: "Ich habe mit dieser Stimme im Burgenland eine Absolute gewonnen. Und auch dort gibt es Wahlkampf."

Dass er Andreas Babler nach Bekanntgabe des Ergebnisses nicht angerufen hat, kommentierte Doskozil wirsch. "Er hat auch nicht angerufen."