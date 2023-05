Die neue Woche ist noch nicht einmal zwei Tage alt und schon gehen die Wogen bei der SPÖ wieder hoch. Nachdem gestern Abend die Ergebnisse der Mitgliederbefragung bekannt geworden sind, hat Noch-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner heute Morgen in einem knapp 5-minütigen Statement ihren Rücktritt bekannt gegeben. Auf Twitter werden die Ergebnisse der Abstimmung unterdessen heftig diskutiert - und zwar in typisch österreichischer Manier in Form zynischer Kommentare und Memes. Eine Auswahl.

#SPOE: Die besten Tweets zur Mitgliederbefragung

Wer den SPÖ-Parteivorsitz letztlich übernehmen wird, ist noch nicht entschieden. Die letztlich gültige Entscheidung kann erst der Bundesparteitag kommende Woche treffen. Eine Twitter-Nutzerin hätte unterdessen schon einmal einen anderen Vorschlag: