Es ist wieder so weit: Heute, Dienstag, zelebriert das offizielle Österreich samt Stargästen wie Arnold Schwarzenegger beim siebenten „Austrian World Summit“ (AWS) wieder Lösungen gegen die Klimakrise.

Besonders wird in der Wiener Hofburg der Klimaschutz als friedensicherendes Element thematisiert, kündigte AWS-Organisatorin Monika Langthaler im Vorfeld an. Strukturell zeigt sich der Klimaevent zudem leicht verändert: Mehr Dialog auf Augenhöhe und weniger „Klima-Frontalunterricht“ steht diesmal am Programm. Davon sollen auch rund 300 Schüler und Schülerinnen der siebenten Klasse Oberstufe profitieren. Sie wurden heuer zum Summit eingeladen, denn es sei „wichtig, dass die junge Generation“ von den Lösungsansätzen erfährt, egal ob es sich dabei um ein digitales Tool für Abfallmanagement aus Indien handelt oder Energielösungen für den ländlichen Raum aus Nigeria oder ein Wellenkraftwerk aus Israel.

Wie Klimaschutz und geopolitische Sicherheit miteinander verknüpft sind, wird zuvor unter anderem jedoch Tom Middendorp erklären, der ehemalige Befehlshaber der niederländischen Streitkräfte. Middendorp, der sich selbst als „Klimageneral“ bezeichne, wurde laut Langthaler sehr bewusst eingeladen, nachdem er in Afrika NATO-Einsätze geleitet hat – und weil auch der Bürgerkrieg in Syrien mit eine Folge der Klimakrise gewesen sei, so die AWS-Direktorin unter Hinweis auf eine Studie des US-Verteidigungsministeriums.

„Wir haben aus geopolitischer Sicht eine nicht so positive Ausgangssituation“, räumte Langthaler unter Hinweis auf den Ukraine-Krieg ein, aber es gelte zu unterstreichen, dass „jede Investition in den in Klimaschutz auch eine Investition in den Frieden ist“. Auf diesen Aspekt werde Schwarzenegger eingehen, der zusammen mit Middendorp und dem Ex-Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko das erste Panel „Climate Change and Security“ präsentieren wird.

Neben Gastgeber Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden unter anderem der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov, Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ihre Amtskollegin aus Pakistan erwartet.

Österreich verfehlt Ziele

Während Österreich also den Kampf gegen die Klimakrise mit großem Tamtam inszeniert, ist die Realität weit düsterer: Mit Fortschreibung der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen würde Österreich die EU-Klimaziele für 2030 klar verfehlen, errechnete das Umweltbundesamt vor einigen Wochen. Die Treibhausgasemissionen würden dann bei 42 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten liegen – das wären zwölf Millionen Tonnen mehr als vorgesehen.

„Das Ergebnis ist erschreckend: Erst 2050, also mit 20-jähriger Verspätung, wird Österreich das gesetzlich verpflichtende EU-Reduktionsziel erreichen“, kommentierte die Umweltorganisation Greenpeace den Bericht.

Der Bericht „Treibhausgasemissionen Österreichs bis 2050“ ist Mitte März in der EU eingelangt und umfasst das sogenannte WEM-Szenario („With Existing Measures“ – mit bestehenden Maßnahmen). Darin sind bereits bestehende Gesetzesinitiativen mit einkalkuliert, etwa Ausbauziele für Erneuerbare bis 2030 oder das Verbrenner-Aus im Jahr 2035.

Erst in Entstehung befindliche Maßnahmen, wie das weiterhin ausstehende Erneuerbare-Wärme-Gesetz – die SPÖ hat erst Ende vergangener Woche eine Blockade angekündigt – fehlen in diesen Berechnungen noch.

Das EU-Ziel für Österreich betrifft die Treibhausgase außerhalb des Emissionshandels, bei dem so kritische Segmente wie Teile des Verkehrs erfasst werden. Um die Vorgaben zu erreichen, braucht es eine Reduktion um 48 Prozent bis 2030 gegenüber 2005: Nachdem vor 18 Jahren noch 56,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen wurden, bedeutet das eine Reduktion von 27 Millionen Tonnen bis zur Bilanz von 2030.