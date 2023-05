Ausnahmslos sollen Patientinnen und Patienten zur Kasse gebeten werden, wenn diese ohne Überweisung oder Notfall die Ambulanzen in Spitälern aufsuchen. So lautet die Forderung von Ärztekammer-Vizepräsident Harald Mayer nach einer Ambulanzgebühr. Vertreterinnen und Vertreter aus Gewerkschaft und Gesundheitskasse üben jedoch scharfe Kritik an dem Vorhaben. Der aktuelle Vizeobmann und Arbeitnehmervertreter in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, reagierte am Mittwoch ebenso verärgert wie Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.