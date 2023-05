Rendi-Wagner will "stark sein", Kickl stellt Kanzleranspruch

Live. Die Feierlichkeiten zum "Tag der Arbeit" stehen in der SPÖ heuer im Zeichen des Rennens um den Parteivorsitz. Neben der traditionellen Kundgebung am Wiener Rathausplatz mit Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner haben auch ihre Herausforderer Hans Peter Doskozil und Andreas Babler zu Events geladen. Die FPÖ lädt ins Festzelt auf dem Urfahraner Jahrmarkt, die KPÖ zur Demonstration in Wien.