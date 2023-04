Nach Wahl in Salzburg

ÖVP hofft, dass SPÖ bis Dienstag doch mit FPÖ koalieren will

In Salzburg sollten heute die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt werden: Nach Sondierungsgesprächen wollte die ÖVP entscheiden, ob sie mit FPÖ oder SPÖ in vertiefende Koalitionsverhandlungen gehen will. Stattdessen wurde vertagt.