Von Freunden zu Feinden: In einem umfassenden Geständnis hatte die Meinungsforscherin Sabine Beinschab ihre frühere Chefin, Mentorin und Vertraute Sophie Karmasin schwer belastet und sich so selbst den Kronzeugenstatus gesichert. Heute wird Beinschab die Vorwürfe als Zeugin im Wiener Landesgericht direkt vor Karmasin wiederholen.

Der ehemaligen Familienministerin drohen bis zu drei Jahre Haft wegen schweren Betrugs und Wettbewerbsabsprachen - beides Vorwürfe, auf die die Ermittler durch Beinschabs Geständnis stießen. Beim Prozessauftakt am Mittwoch bezeichnete Karmasin die Darstellungen ihrer früheren Vertrauten Beinschab immer wieder als unwahr - und plädierte auf Freispruch. Am 9. Mai sollen Urteile fallen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ihre heutige Aussage vor Gericht ist Beinschabs erster öffentlicher Auftritt seit sie durch das "Beinschab-Österreich-Tool" in den Fokus von Ermittlern, Politik und der Öffentlichkeit geriet. Um die Inseraten-Affäre, die die Volkspartei verfolgt, geht es heute aber nur am Rande: Nachdem Beinschab in der Causa festgenommen worden war, hatte sie den Ermittlern weitere mutmaßliche Straftaten gebeichtet - und dabei eben Karmasin belastet.

Beinschabs heutige Aussagen könnten dennoch auch für mögliche weitere Prozesse in der Inseraten-Affäre relevant sein. Immerhin sind auch Provisionen, die die Meinungsforscherin der Ex-Ministerin über deren Mann zukommen ließ, Teil der heutigen Anklage.

Verbotener Nebenverdienst

Konkret hatte Karmasin nach ihrem Ausscheiden als Ministerin 75.589,95 Euro an Ge­halts­fort­zah­lung bezogen. Daneben hätte sie nichts verdienen dürfen. Das wusste die Ex-Ministerin auch, zeigen Mails. Dennoch hatte sie noch als Ministerin von Beinschab Provisionen für deren teils manipulierte Studien für das Finanzministerium bezogen - und Aufträge über 31.910 angenommen.

Seine Man­dan­tin habe das Geld zu­rück­ge­zahlt und somit tä­ti­ge Reue be­wie­sen, fin­det Kar­mas­ins An­walt. Die WKStA sieht das an­ders: Die Ex-Mi­nis­te­rin hatte erst zu­rück­über­wie­sen, nach­dem sie auf­grund der ÖVP-In­se­ra­ten-Af­fä­re in U-Haft ge­nom­men wor­den war, und die ZiB 2 auf das Ne­ben­ver­dienst­ver­bot auf­merk­sam ge­macht hatte.

Erst durch Beinschabs Aussagen waren die Ermittler in dieser Causa auf Karmasins Spur gelangt. Die Meinungsforscherin versorgte die Staatsanwaltschaft auch mit Indizien. So schrieb Karmasin etwa am Ende ihrer Gehaltsfortzahlung im Juni an Beinschab: "Ich kann jetzt ab­rech­nen". Sie sei da­mals Ge­schäfts­füh­re­rin eines Un­ter­neh­mens ge­wor­den und hätte wie­der Rech­nun­gen stel­len kön­nen, erklärte das die Ex-Ministerin vor Gericht: "Ich habe das zu leicht­fer­tig be­trach­tet." Womöglich widerspricht ihr Beinschab heute. Anders als die Beschuldigte Karmasin darf sie als Zeugin vor Gericht nur die Wahrheit sagen.

Abgesprochene Angebote

Im zwei­ten An­kla­ge­punkt der Preis­ab­spra­chen sieht Kar­mas­ins An­walt gar kei­nen Rechts­bruch. Seine Man­dan­tin hätte zwar an­de­re Mei­nungs­for­sche­rin­nen auf­ge­for­dert, schlech­te­re An­ge­bo­te an das da­ma­li­ge Sport­mi­nis­te­ri­um zu stel­len. Al­ler­dings hätte die Ex-Mi­nis­te­rin schon zuvor einen Zu­schlag des Mi­nis­te­ri­ums er­hal­ten, es hätte sich um reine "Do­ku­men­ta­ti­ons­an­ge­bo­te" für das Mi­nis­te­ri­um ge­han­delt, so Kar­ma­sin.

Richter Patrick Aulebauer ist eigentlich auf Drogenkriminalität spezialisiert © APA/GEORG HOCHMUTH

"Ich habe nie­man­den ge­schä­digt oder ge­täuscht", hatte Kar­ma­sin vor Gericht betont. "Wo kein Wett­be­werb er­öff­net wird, kann auch kein Wett­be­werb ge­sche­hen", befand ihr An­walt. Das Ge­sche­he­ne sei "un­schön", aber "recht­lich völ­lig wurscht". Der zweit­an­ge­klag­te Be­am­te des Sport­mi­nis­te­ri­ums plä­dierte am Mittwoch ebenfalls auf Frei­spruch.

Auch diesen Vorwurf hatte Beinschab aufgebracht. Immerhin war sie eine der beiden anderen Meinungsforscherinnen, die Scheinangebote gelegt haben sollen. Vor Gericht war Karmasin bemüht, diesen ihren Wert abzusprechen. Widerspricht Beinschab, dürfte dies die Argumentation der Ex-Ministerin deutlich schwächen.