Die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich fordert eine "Deutsch-Pflicht" am Schulhof. Die Meinungen darüber gehen auseinander – auch in Kärnten. Linguistin Jennifer Kresitschnig, die unter anderem am Institut Mehrsprachigkeit und Transkulturelle Bildung an der Pädagogischen Hochschule Kärnten lehrt, klärt nun in einem Interview über den Unterschied zwischen Spracherwerb im Unterricht und am Pausenhof auf und erklärt, was Kinder für den Spracherwerb Deutsch wirklich bräuchten.