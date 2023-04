Christian Pilnacek war einst der höchste Beamte im Justizministerium. Seit zwei Jahren darf der frühere Generalsekretär dort allerdings nicht mehr arbeiten. Der Chef der Strafrechtssektion ist suspendiert. Das könnte sich bald ändern. Am heutigen Mittwoch prüft die Disziplinarbehörde, ob die Gründe für die Disziplinarmaßnahme noch gegeben sind.

Verratene Hausdurchsuchung

Der schwerste Vorwurf: Pilnacek soll 2019 eine Hausdurchsuchung bei dem Investor Michael Tojner an dessen Anwalt, den früheren Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP), verraten haben. Das vermutet die Staatsanwaltschaft (StA) Wien, die seither gegen die beiden Spitzenjuristen ermittelt. Sowohl Pilnacek als auch Brandstetter bestreiten diesen Vorwurf, es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Information sei in die andere Richtung geflossen, erklärte Brandstetter im U-Ausschuss unter Wahrheitspflicht: Er habe als Anwalt erfahren, "dass aus Journalistenkreisen bekannt wurde, es ist eine Hausdurchsuchung geplant. Das war ungefähr 14 Tage vorher. Daraufhin habe ich gesagt: Ja, um Gottes willen, das müssen wir der Behörde mitteilen, da ist offenbar etwas geleakt worden!"

Umstrittene Chats

Im Rahmen der Ermittlungen wurde Pilnaceks Handy genauer durchsucht. Das brachte weitere Vorwürfe ans Licht - und Pilnacek vor Gericht: Dass er eine Anzeige der WKStA gegen eine Journalistin der "Presse" an eine andere Journalistin weitergegeben hatte, reichte der Richterin am Wiener Landesgericht für Strafsachen allerdings nicht für eine Verurteilung: Pilnacek habe zwar offen zugegeben, das Geheimnis verraten zu haben, doch es habe gar kein öffentliches Interesse an der Geheimhaltung der Anzeige bestanden, erklärte sie ihren Freispruch.

Als die WKStA 2021 Hausdurchsuchungen im Finanzministerium durchführen ließ, schrieb Pilnacek als Generalsekretär des Justizministeriums an Blümels damaligen Kabinettschef Clemens-Wolfgang Niedrist: "Das ist ein Putsch!!", fragte: "Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?" und empfahl, Rechtsmittel gegen die Hausdurchsuchung einzulegen. In einer anderen Chatnachricht bat Pilnacek den früheren steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, seine Frau zur Leiterin des Oberlandesgerichts Graz zu befördern.

"Exportieren wir den VfGH nach Kuba", hatte Pilnacek außerdem an den damaligen Verfassungsrichter Brandstetter geschrieben. Immerhin könne man "einem vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat nicht mehr dienen". Brandstetter legte aufgrund dieser Chats seine Funktion im Verfassungsgerichtshof (VfGH) zurück.

Wackelnde Suspendierung

Trotz alledem gibt es im Justizministerium durchaus Stimmen, die sich eine Rückkehr des Spitzenjuristen wünschen. Während die grüne Justizministerin Alma Zadić darüber wohl wenig erfreut wäre, setzt Pilnacek alles daran, seine Suspendierung aufheben zu lassen. Schon 2021 hatte die Disziplinarbehörde im Sinne Pilnaceks entschieden und die Suspendierung aufgehoben. Das Justizministerium legte allerdings Berufung ein und bekam vor dem Bundesverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof (VwGH) recht, die Freistellung blieb aufrecht.

Die heutige Entscheidung der Disziplinarbehörde wäre daher ebenfalls nur ein erster Etappensieg für Pilnacek: An seinen Arbeitsplatz zurückkehren könnte der Spitzenbeamte erst, wenn über die Angelegenheit rechtskräftig entschieden wurde. Und das dürfte dauern: Der Instanzenzug bis zum VwGH dauerte zuletzt rund ein Jahr.