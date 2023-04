Datenmaut, Gigabit-Abgabe, Gigabit-Infrastrukturabgabe, Fair Share. Die Idee kennt unterschiedliche Namen, gemeint ist stets dasselbe: Große Internetunternehmen à la Netflix, Google oder Amazon sollen verpflichtet werden, den Ausbau der europäischen Datennetze mitzuzahlen. Jene also, die heute für einen Großteil des Datenverkehrs verantwortlich zeichnen, müssten sich auch am Ausbau der notwendigen Infrastruktur beteiligen.

So die Wunschvorstellung vieler Telekom-Konzerne, die auf unterschiedlichen Zahlen basiert. In Österreich etwa bringt der Branchenverband Internetoffensive Österreich (IOÖ) gerne das Argument, dass zurzeit 80 Prozent der Netzkapazitäten für Streaming und Cloudservices verwendet würden. Die europäische Lobbyingorganisation ETNO wiederum setzt auf 6 und 56. So würden mit Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft und Netflix gerade einmal sechs Konzerne 56 Prozent des jährlichen weltweiten Datentransfers anstoßen.

EU-Kommission forciert Abgabe

Auch wenn die Zahlen beweglich sind, neu ist die Diskussion um die Datenmaut nicht. Immer wieder keimte sie im letzten Jahrzehnt auf, seit knapp zwölf Monaten mit vermehrter Vehemenz. Auch, weil sich jetzt hochrangige EU-Politiker wie Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager oder Binnenmarktkommissar Thierry Breton für solch eine Abgabe starkmachen. Ende Februar startete die Kommission deswegen eine "öffentliche Konsultation", die noch bis 19. Mai läuft.

Unterschiedlicher Meinung: Staatssekretär Florian Tursky und EU-Kommissar Thierry Breton © BMEIA/Reismüller

Schon jetzt bezieht Österreich klar Stellung. Und zwar in Person von Digitalstaatssekretär Florian Tursky. "Österreich wird sich gegen die Einführung einer Gigabit-Abgabe auf europäischer Ebene aussprechen", sagt Tursky im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Warum sich Österreich hier gegen die Forderung von heimischen Konzernen wie A1, Magenta oder Drei stellt? Auf "zwei Gründe" verweist Tursky. Erstens: "Die Diensteanbieter könnten einfach die Angebote verteuern und die Konsumenten würden dann über höhere Preise bei Services und ihre Internetverträge doppelt zahlen". Zudem sieht der Staatssekretär "durch solch eine Systematik die Netzneutralität in Gefahr". Sprich: Käme es zu Verträgen zwischen Internetkonzernen und Telekomfirmen, sei die Gleichbehandlung aller Datenströme nicht mehr garantiert.

Deutschland kritisch, Frankreich für Abgabe

Ähnliche Stimmen wie jene Turskys vernimmt man auch aus anderen europäischen Ländern. Es lasse sich aktuell kein Marktversagen feststellen, konstatiert etwa Deutschlands zuständiger Staatssekretär Stefan Schnorr. Außerdem hätte seiner Ansicht zufolge die EU-Kommission nicht ausreichend geprüft, welche Auswirkungen eine solche Gebühr auf die Netzneutralität, die Medienvielfalt und den Wettbewerb haben könnte. Kritisch stehen der Datenmaut auch Staaten wie Estland, Finnland oder die Niederlande gegenüber. Als klarster Befürworter der Abgabe gilt Frankreich, auch Spanien und Italien hegen deutliche Sympathien.

Ob der Spaltung wiederum scheint ein schnelles Vorgehen der Kommission vorerst verunmöglicht. Florian Tursky etwa schließt "ein Gesetz im heurigen Jahr aus". Was dann wohl eine deutliche Verzögerung bedeuten würde. Denn 2024 wird das EU-Parlament neu gewählt.