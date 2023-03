Ein weiterer Teil der türkis-blauen Reform der Sozialhilfe wurde am heutigen Dienstag vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) als verfassungswidrig eingestuft. Es sei "sachlich nicht gerechtfertigt" und widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz, dass Zusatzleistungen zur Sozialhilfe ausschließlich in der Form von Sachleistungen gewährt werden dürfen, entschieden die Höchstrichter. So seien etwa auch Sozialhilfebezieher zum Beispiel von höheren Mietpreisen betroffen – und könnten diese schlecht mit Sachleistungen zahlen. Die Wiener Mietbeihilfe ist daher nicht verfassungswidrig.

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte erst kürzlich bei seiner "Rede zur Zukunft der Nation" den Wunsch geäußert, Asylwerbenden "viel mehr Sachleistungen als Geldleistungen" zu geben. Asylwerbende fallen in der Regel in die Grundversorgung und beziehen daher keine Sozialhilfe. Die Entscheidung des VfGH könnte aber auch hier richtungsweisend sein.

Gleichzeitig entschied der VfGH aber auch, dass in Wien zu viele Leistungen ausgezahlt werden. Nach dem Sozialhilfe-Grundgesetz dürfen die monatlichen Leistungen für Personen, die in einer Haushaltsgemeinschaft leben, maximal 70 Prozent des Richtsatzes betragen. In Wien werden aber über das Wiener Mindestsicherungsgesetz Leistungen im Wert von bis zu 75 Prozent des Richtsatzes geleistet. Auch das sei verfassungswidrig, so das Höchstgericht.