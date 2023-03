Karl Nehammer hatte wahrlich keinen leichten Start als ÖVP-Chef und Bundeskanzler: Mitten in der Corona-Krise übernahm der gebürtige Wiener eine durch Korruptionsvorwürfe tief geschädigte Volkspartei – und durfte als Kanzler Österreich aus den Wirren der Pandemie in jene von Krieg und Teuerung führen.

Für die Krisenbewältigung nimmt Österreich unter dem früheren ÖVP-Generalsekretär viel Geld in die Hand, in der Frage der Migration ist man auch gegenüber den europäischen Partnern um Härte bemüht. Dass er auch abseits der Krisen eine Vision für das Land hat, will Nehammer heute beweisen. Dabei dürfte der Kanzler aber als ÖVP-Chef sprechen: Einladung, Organisation und Website-Betreuung erfolgen durch die Volkspartei.

Die ganze Rede können Sie hier live verfolgen: