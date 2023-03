Als Brigadier Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte, vergangen Freitag in Aigen im Ennstal von einem "neuen Kapitel in der Militärfliegerei" sprach, war das keineswegs übertrieben. Mit dem leichten Mehrzweckhubschrauber AW169, der nun auch am steirischen Stützpunkt offiziell empfangen wurde, kommt beim Bundesheer erstmals seit 2007 wieder neues Fluggerät an.* Anders als die aus politischen Motiven technisch abgespeckten und teils gebrauchten Eurofighter, die vor fast 16 Jahren mit vielen Nebengeräuschen in Österreich einflogen, zählen die Leonardo-Helikopter zu den derzeit modernsten und leistungsfähigsten Luftfahrzeugen in ihrer Klasse.