Laut ÖVP dürfe man nicht nur an die Wienerinnen und die Richtwertmieten denken, sondern müsse auch etwas für die Eigenheimbesitzer am Land tun. Die Partei will einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Grunderwerbssteuer. Eine Einigung zur Mietpreisbremse scheint daher vorerst wieder in weite Ferne gerückt.

Ursprünglicher Plan

Eigentlich hatten sich ÖVP und Grüne bereits auf einen Stufenplan zur Abmilderung der Preisexplosion geeinigt, inklusive Steuererleichterungen für Vermieter. Doch nun hat die Volkspartei offenbar neue Bedingungen gestellt, welche die Grünen nicht akzeptieren wollen, berichtet am Freitag das Ö1-Morgenjournal.