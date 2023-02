Nichts ist mehr so, wie es war, seitdem die russische Armee vor einem Jahr in den souveränen Staat Ukraine einmarschiert ist. Aber „Österreich tut so, als wäre die Welt am 23. Februar 2022 stehen geblieben“. Diesen Befund teilen 90 Persönlichkeiten, die nun einen weiteren offenen Brief zur sicherheitspolitischen Lage Österreichs abgeschickt haben. Adressaten des Aufrufs zu einer ergebnisoffenen Diskussion über die verteidigungspolitische Ausrichtung der Republik sind wie schon im Mai des Vorjahres der Bundespräsident, die Bundesregierung, der Nationalrat und die Bevölkerung.