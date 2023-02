Drei Jahren nach Beginn der Corona-Pandemie will Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) Entscheidungen während der Pandemie transparent machen. Das ist gut: Die Entscheidungswege in der Krise gehören kritisch aufgearbeitet. Die Ankündigung im Alleingang lässt aber wenig Hoffnung auf einen tatsächlich breiten, gesellschaftlichen Diskurs.

Stattdessen muss befürchtet werden, dass auch Nehammer aus der niederösterreichischen Landtagswahl eines gelernt hat: Wer gegen die Corona-Maßnahmen war, wählt tendenziell FPÖ. Schon Mittwochfrüh hatte mit Oliver Pink der Innenpolitikchef der "Presse" angekündigt, dass Nehammer einen Plan präsentieren wolle, "um der FPÖ das Wasser abzugraben". Wie andere Medienvertreter war er im "Kanzlergespräch" am Dienstag vorinformiert worden.

Experten im Fokus

Den Prozess, der zur Gemeinsamkeit zurückführen soll, kündigte der Kanzler dann alleine an. Der grüne Koalitionspartner kam in der Person von Gesundheitsminister Johannes Rauch nur per schriftlicher Aussendung zu Wort. Andere Parteien, Mitglieder der Zivilgesellschaft und die eigentlich direkt angesprochene Maßnahmen-Gegner erfuhren von der angekündigten Versöhnung aus den Medien. Die ausgestreckte Hand des Kanzlers reichte zunächst nur bis zu den TV-Kameras.

Wer in der "kritischen, schonungslosen Analyse" besonders hinterfragt werden könnte, ließ der Kanzler bereits anklingen: "Wir waren expertenhörig, nun sollen Experten erklären, warum sie zu dieser Entscheidung gekommen sind", sagte der Kanzler etwa mit Bezug auf Impfpflicht und 3G-Regel. "Eine bewusste Verdrehung der Realität", nennt das der Molekularbiologe Ulrich Elling: "Kein Experte hat Entscheidungshoheit. Entschieden wird durch Volksvertreter" - in diesem Fall: Die türkis-grüne Regierung.

Die Transparenz der anderen

Überhaupt scheint die eigene Verantwortung bei der Versöhnung im Hintergrund zu stehen: Der Bundeskanzler und ehemalige Innenminister findet, es brauche Transparenz in der Frage, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. Diese könnte er natürlich jederzeit selbst herstellen. Wie, will er aber erst im Kanzleramt und Gesundheitsministerium ausarbeiten lassen - und erst dann mit den anderen Parteien besprechen. Klar ist: Einen Corona-U-Ausschuss will Nehammer lieber vermeiden.

Stattdessen dürfte ausgerechnet eine Expertenkommission eingesetzt werden. Der Kanzler hofft wohl, dass diese Expertinnen und Experten diesmal aus seiner Sicht richtige und transparente Entscheidungen treffen. Denn sonst wird die Corona-Versöhnung des Kanzleramts der ÖVP doch keine Stimmen gewinnen, sondern jene, die wie FPÖ-Chef Herbert Kickl einen "Verhöhnungsprozess" orten, weiter beflügeln.

Es schmerzt, dass Parteipolitik einmal mehr wichtiger politischer Arbeit im Wege zu stehen scheint. Denn Nehammers Analyse ist richtig: Das Coronavirus hat die Gesellschaft gespalten. Viele Menschen wurden durch die Maßnahmen und ihre Kommunikation frustriert, manche haben sich abgeschottet, andere sich zu wenig geschützt gefühlt. Ein gemeinsamer Aufarbeitungsprozess ist daher wichtig und richtig. Ein gelungener erster Schritt zur gesamtgesellschaftlichen Versöhnung sieht aber anders aus.