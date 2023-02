Am 14. Februar darf man seine Liebsten durchaus einmal überraschen. Auch Österreichs Parteien wenden sich am Valentinstag mit Blumen, Nagellack und selbst geschriebenen Gedichten an all jene, die ihnen am Herzen liegen – sei das die eigene Wählerschaft, mögliche Koalitionspartner oder die "liebe Transparenz".