In Österreichs Privatspitälern werden harte Bandagen angelegt: Die Gewerkschaft vida ruft am Dienstag ab 8.35 Uhr in 25 Privatkliniken zum Warnstreik. Auch in der Grazer Privatklinik Ragnitz wird drei Stunden lang die Arbeit niedergelegt. In Kärnten ist keine Klinik betroffen.

Hintergrund sind einmal mehr die Kollektivvertragsverhandlungen: Die Gewerkschaft fordert einen Abschluss deutlich über der Inflation und einen monatlichen Bruttomindestlohn von 2000 Euro für die rund 10.000 Beschäftigten. Neben dem Streik selbst sind dafür auch Aktionen vor Kliniken angekündigt.

Harald Steer verhandelt den Kollektivvertrag für die Gewerkschaft © vida/THOMAS LEHMANN

Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten dürfte dennoch sichergestellt sein. Immerhin hatten die Betreiber durch die Ankündigung des Streiks letzte Woche genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. "Volle Solidarität" richtete die Ärztekammer Wien am Montag aus: "Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben eine angemessene und nachhaltige Gehaltserhöhung nach über 30 Monaten Corona mehr als verdient", kommentierte Stefan Ferenci, Obmann der Kurie angestellte Ärzte.

Weniger Verständnis schlägt den Streikenden von ihren Arbeitgebern entgegen. Im Rahmen eines Verbesserungsversuches habe man den geforderten Mindestlohn und eine Gehaltserhöhung über der Inflation bereits angeboten, ließ Stefan Günther, Generalsekretär und KV-Verhandlungsführer des Verbands der Privatkrankenanstalten Österreichs, am Montag wissen. Der Verband schaltet nun die im Arbeitsministerium ansässige Bundeseinigungskommission ein.