Von Anfang an war klar, Infektions- und Erkrankungsrisiken sind ungleich verteilt. Es macht einen großen Unterschied, wie jemand wohnt und arbeitet. Viele Risikofaktoren für schwere Krankheitsverläufe, wie Übergewicht und Diabetes, aber auch die Inanspruchnahme des Versorgungssystems sind ungleich verteilt. Das Risiko, wegen Covid-19 auf einer Intensivstation zu landen, war für ärmere Menschen immer am höchsten.

Aber auch die unerwünschten Effekte aller Maßnahmen sind ungleich verteilt. Die Risiken von Einkommensverlusten, Arbeitslosigkeit, Delogierung und Armut treffen nicht alle gleich. Nicht alle Familien können Bildungsdefizite ausgleichen, Kindern Notebooks und einen ruhigen Raum zur Verfügung stellen. Und so weiter. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben die bestehende Ungleichheit weiter vergrößert. Das wurde viel zu lange ignoriert. Warum eigentlich?

Von Anfang an wurden das Krankheitsgeschehen politisiert, Pressekonferenzen inszeniert, die „Message Control“ perfektioniert, kollektive Ängste geschürt und „Gefährder“ und „Schuldige“ ausgemacht. Dazu reichte es schon, zu zweit auf einer Parkbank zu sitzen oder Kinder gemeinsam spielen zu lassen. Auf der Strecke blieb eine professionelle Risikobewertung, die nicht nur die oben skizzierten Ungleichheiten, sondern auch die enormen Risikounterschiede zwischen gesunden jungen und pflegebedürftigen älteren Menschen im Blick hat.

Am 27. März 2020 habe ich an alle anderen Mitglieder der Corona-Taskforce geschrieben: „Es kann und darf nicht passieren, dass im Jahr 2020 die mit Abstand schwerwiegendsten politischen Entscheidungen für unsere Gesellschaft getroffen werden, ohne die dafür notwendige Wissensbasis geschaffen zu haben. Eine politische ,Steuerung‘ im Blindflug und ohne Navigationsinstrumente wäre fahrlässig.“

Leider ist genau das passiert. Die Datenbasis war immer miserabel. Deshalb war auch die Risikokommunikation, die Information der Bevölkerung, immer mangelhaft. Egal, ob es das Infektions- und Erkrankungsrisiko, oder die erwünschten und unerwünschten Effekte aller Maßnahmen betraf. Nicht einmal jetzt, drei Jahre später, haben wir methodisch gute Studien zum Nutzen und Schaden der vielen nicht medikamentösen Maßnahmen wie „Gehen Sie nicht zum Arzt!“, Lockdowns, Schulschließungen, Homeoffice, Isolation älterer Menschen, Grenzschließungen, Masken, 2G, 3G, „Ninja Pass“, Massentests, Impfpflicht etc. Wobei immer offensichtlicher wird, dass die erwünschten Effekte eher über- und die unerwünschten Effekte eher unterschätzt wurden.

Die einzigartige Politisierung bescherte der österreichischen Regierung den größten Vertrauensverlust aller EU-Länder. Die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht und der soziale Ausschluss aller Personen ab dem 12. Lebensjahr, die die willkürlichen Kriterien des „Grünen Passes“ nicht erfüllten, verstärkten die Spaltung in der Bevölkerung. Auch wenn eine zunehmende Immunität und harmlosere Varianten für Entspannung sorgten, sind die gesellschaftlichen Verwerfungen bis heute nicht aufgearbeitet.

Der berühmte Rudolf Virchow hat vor über hundert Jahren gesagt: „Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen.“ So wie es für Ärzte auf der Behandlungsebene das unverzichtbare Prinzip der Verhältnismäßigkeit gibt, wonach der Nutzen einer Intervention IMMER größer sein muss als der Schaden, muss dies auch bei ALLEN von der Politik verordneten Maßnahmen gewährleistet sein.

Jetzt mehren sich die Stimmen, dass Schulschließungen ein Fehler, Bewegungseinschränkungen nicht notwendig und Kinder keine „Virenschleudern“ waren, die psychosozialen Folgen besser berücksichtigt hätten werden müssen, die Isolation und Einsamkeit älterer Menschen ethisch bedenklich und das einsame Sterben unethisch war, die Impfpflicht polarisiert und der Lockdown für „Ungeimpfte“ mehr geschadet als genutzt hat, zu viel getestet wurde, das Virus nicht „ausgerottet“ werden konnte, Zero Covid nicht möglich ist und die Impfungen die Pandemie nicht beendet haben. Zuletzt wurde auch die Wirksamkeit von Masken infrage gestellt. Oft gekoppelt mit der Aussage: „Das hat man nicht wissen können“ oder „Hinterher ist man immer klüger“.

Keine Gesellschaft ist ohne Schaden durch die letzten Jahre gekommen. Egal, für welche Strategie sie sich entschieden hat. Jede hatte ihre eigenen Risiken und Unabwägbarkeiten. Es gibt kein Land, das alles richtig und keines, das alles falsch gemacht hat. Trotzdem könnten wir von der Schweiz viel lernen.

Mit einer doppelt so hohen Bevölkerungsdichte und weniger Krankenhaus- und Intensivbetten war unser Nachbarland bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie deutlich zurückhaltender. Weniger Lockdowns, die Schulen nur sechs Wochen geschlossen, keine FFP2-Maskenpflicht, zehnmal weniger getestet, selbst die Impfquote ist niedriger. Am 1. April 2022 hat die Schweiz alle Maßnahmen inklusive der Maskenpflicht im Krankenversorgungs- und Pflegebereich beendet.

Trotzdem gab es in der Schweiz deutlich weniger mit oder an Covid-19 Verstorbene und nur halb so viele Krankenhausfälle. Auch die Übersterblichkeit war, über den gesamten Pandemiezeitraum betrachtet, etwas niedriger. Der Vertrauensverlust in die Regierung und Demokratie fiel in der Schweiz deutlich geringer aus und bei relevanten wirtschaftlichen Parametern schneidet Österreich ebenfalls schlechter ab. Trotz weniger, weniger intensiven und kürzer anhaltenden Maßnahmen ist die Schweiz, aber auch viele andere Länder, besser durch die Pandemie gekommen als Österreich. Wir sollten uns fragen, warum?

Denn nur wenn alle etwas gelernt haben, können wir zukünftige Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Je besser eine Gesellschaft zusammenhält, je höher das Vertrauen in Mitmenschen, aber auch in Gesundheitsbehörden, Regierung, Politik, Medien, Gesundheitsberufe, Wissenschaft, Rechtsstaat und andere Institutionen einer Gesellschaft ist, umso besser werden die Krisen bewältigt. Leider war davon in Österreich nur wenig zu spüren. Das miteinander Reden, die öffentliche Debatte, der akademische Diskurs wurden viel zu wenig gefördert. Stattdessen wurden andere Meinungen diffamiert, mit neuartigen Kampfbegriffen wie „Covidiot“ und „Schwurbler“ diskreditiert. In der Politik, in den Medien, ja sogar in akademischen Einrichtungen.

Umso wichtiger ist jetzt eine umfassende Aufarbeitung. Gemeinsam mit der Bevölkerung, transparent und unabhängig. Das betrifft die Rolle der Medien, der Politik und Wissenschaft, genauso wie das gesamte Corona-Management. Das ist die Politik der Bevölkerung schuldig. Auch wenn viele inzwischen nichts mehr von dem Thema hören wollen und längst mit ganz anderen Problemen kämpfen. Schwamm drüber ist trotzdem keine Option!