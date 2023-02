Der Abschlussbericht der Grünen zum ÖVP-U-Ausschuss ist in mehrfacher Wortbedeutung ein starkes Stück. Es beginnt mit dem Titelbild: Zu sehen ist Sebastian Kurz vor türkis gekleideten Fans beim ÖVP-Wahlkampfauftakt 2017 in der Wiener Stadthalle. Wie am Pranger steht der Ex-Kanzler dort im Finsteren. „Protokoll einer großen Täuschung“ nennen die Grünen ihren Bericht, und als unerzwungene Bösartigkeit sprechen sie von einer „Episode Kurz“.