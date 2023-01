Die ÖVP hat in Niederösterreich am Sonntag die Absolute und mehr als neun Prozentpunkte der Stimmen eingebüßt. Würden Sie nach so einem Ergebnis denn nicht zurücktreten?

CHRISTOPHER DREXLER: Also, wir hätten bei den Landtagswahlen 2015 und 2019 über ein Ergebnis von 39 Prozent gejubelt … Aus Sicht der ÖVP Niederösterreich ist das Ergebnis natürlich sehr schmerzhaft. Andererseits ist die ÖVP dort immer noch Nummer 1. Die Gründe für die Stimmverluste werden uns noch länger beschäftigten.