Am exakt selben Tag wie vor sechs Jahren wird Alexander Van der Bellen heute zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten angelobt. Bis auf das Datum ist nichts wie damals. Als Van der Bellen vor sechs Jahren Bundespräsident wurde, war Christian Kern gerade Bundeskanzler, Reinhold Mitterlehner sein Vize. Es gab Neuwahl-Spekulationen, dem jungen Außenminister Sebastian Kurz wurden Ambitionen nachgesagt. Heinz-Christian Strache plante einen Urlaub in Ibiza. Österreich bemühte sich, die Hofer-Wähler und Van der Bellen-Wähler auszusöhnen. Die Grippewelle galt als schwer, weil in einer Woche 20.000 Wiener erkrankten (in der aktuellen Saison waren es bis zu 34.000). Die Inflation lag bei 2 Prozent, Diesel tankte man um 1,09 Euro. In den USA war Donald Trump noch keine Woche Präsident. In der Ostukraine wurde gekämpft, aber in Westeuropa nahm kaum jemand Notiz davon.