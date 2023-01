Heute um 13 Uhr wollten sich die Fraktionen im ÖVP-U-Ausschuss noch ein letztes Mal zusammenraufen und weitere Befragungstage vor dem Ende am 1. Februar festsetzen. Daraus wird nichts: "Wir sind nicht bereit, und weiterhin am perfiden Spiel von Kai Jan Krainer (SPÖ, Anm.) zu beteiligen", sagt ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger - und verhindert weitere Befragungen im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Es sei denn, Nationalratspräsident Sobotka entscheidet selbst.

Opposition und Grüne hatten sich gestern auf Befragungen am 23., 27. und 30. Jänner geeinigt. Die Volkspartei hatte in der Woche vor der niederösterreichischen Landtagswahl aber keine Zeit mehr für den "ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss" und bat bis zu einer Sitzung heute um 13 Uhr um Bedenkzeit. Nun hat sich Hanger entschieden: "Wir werden den aktuellen SPÖ-Rundlauf nicht mittragen, da er in keiner Weise das Ergebnis der gestrigen Besprechung abbildet, sondern nur eine Zusammenfassung der Wünsche des Abgeordneten Krainer darstellt", ließ er in einer OTS wissen.

Ausschlaggebend sei für ihn das Bekanntwerden einer Sachverhaltsdarstellung Krainers an die WKStA gewesen, sagt Hanger. Darin hatte der SPÖ-Fraktionsführer im November 20 Personen im Umfeld der ÖVP-nahen Eventagentur Media Contacta angezeigt. Der ÖVP-Abgeordnete vermutet, dass Krainer die Personen ohne deren Wissen angezeigt haben könnte, um im U-Ausschuss eine Falschaussage zu provozieren.

Aus Sicht der SPÖ liegt der Ball bei Natinoalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Krainer hatte ihn schon vor Weihnachten aufgefordert, selbst einen Arbeitsplan vorzulegen. Der Niederösterreicher will sich aber an die parlamentarische Usance der Einstimmigkeit zwischen allen Fraktionen halten. So konnte die ÖVP die heutige Geschäftsordnungs-Sitzung blockieren - und, wenn sich Sobotka nicht umentscheidet, auch weitere Befragungstage.