Corona, Krieg, Teuerung und politische Skandale dominierten bisher die Politik von ÖVP und Grünen. Bei ihrer Klausur in Mauerbach will die Koalition aus dem Reagieren ins Regieren kommen. "Stärker aus der Krise" lautet das Motto, das letzte Drittel der Legislaturperiode abarbeiten das Ziel.

Dafür geben am Dienstag Fiskalrat-Chef Christoph Badelt, der Chef der österreichischen Energieunternehmen Michael Strugl und der Generalsekretär im Verteidigungsministerium Arnold Kammel ihre Einschätzungen zu Inflation, Energiekrise und Ukraine-Krieg. Mit diesem Wissen gerüstet, dürfte am Mittwoch zur Tat geschritten werden. Es gilt vor allem, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren.

Erneuerbare Energien und reaktivierte Pensionisten

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will ein "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungspaket" auf den Weg bringen. Besonders im Fokus hat der Grünen-Chef die Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die man eigentlich bereits im Herbst beschließen wollte: "Ob und wie weit das schon auf Punkt und Beistrich fertig präsentiert werden kann, ist noch ein offener Punkt", so Kogler. Ziel sei, "dass wir da vorwärtskommen". Ein neues Klimaschutzgesetz dürfte indes weiterhin in weiter Ferne liegen.

Auf der anderen Seite macht die ÖVP Druck, längeres Arbeiten zu erleichtern. Die Industriellenvereinigung will Überstunden attraktiver machen, der ÖVP-Seniorenbund fordert das Ende der Pensionsversicherungsbeiträge für alle, die im Regelpensionsalter weiterarbeiten. Das Arbeitsministerium unter Martin Kocher (ÖVP) sieht "sehr hohes Potenzial" – etwa bei der Suche nach Facharbeitskräften.

Sein grünes Gegenüber Sozialminister Johannes Rauch sorgt sich aber, dass Betriebe ältere und dank der angestrebten Sonderregelung billigere Arbeitskräfte anderen vorziehen könnten. Eine Einigung erscheint dennoch möglich.

Fortschritte bei Antikorruption im neuen Parlament

Noch optimistischer gehen Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) in die Klausur: Die beiden Juristinnen verhandeln nahezu alle Rechtsthemen – und beißen sich aneinander regelmäßig die Zähne aus. Beim Verbot des Mandatskaufs dürften sie nach Mauerbach aber eine Einigung präsentieren können.

Fast vier Jahre nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos kommt das Anlassgesetz freilich zu spät, um bei der niederösterreichischen Landtagswahl Ende Jänner zu gelten. Womöglich käme eine Präsentation bei der Pressekonferenz am Mittwoch aber früh genug, um vor dem Urnengang Willen zur Besserung zu demonstrieren. Das überarbeitete Aus des Amtsgeheimnisses soll zumindest vorangebracht werden.

Unabhängig davon, wie weit die Regierung in Mauerbach mit ihren Vorhaben im neuen Jahr kommt: Beschlossen werden sie alle im neu renovierten Parlament am Wiener Ring. Die erste Möglichkeit dazu haben die Koalitionsparteien bei der Sitzung des Nationalrats am 31. Jänner. Gehofft wird, dass die Abgeordneten dort sanftere Töne anschlagen. Bereits bei der feierlichen Eröffnung des Parlaments am Donnerstag erhält die Politik eine erste Generalprobe der künftigen Akustik.