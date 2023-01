Auch im neuen Jahr ist gewiss: Der nächste U-Ausschuss kommt bestimmt. Zwar darf der ÖVP-U-Ausschuss noch bis Anfang Februar befragen, zumindest die FPÖ macht sich aber bereits Gedanken über seinen Nachfolger. In einem Corona-U-Ausschuss will sie vermutete "Manipulation und Zensur in Zeiten der Pandemie" untersuchen.