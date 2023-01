Seit 2018 wurde im Bildungsministerium an neuen Lehrplänen für Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen gefeilt. Nun sind sie fertig und starten bereits ab dem nächsten Schuljahr, wie das Bildungsministerium heute bekannt gab. Neu in den neuen Lehrplänen sind mehr politische, Finanz- und Wirtschaftsbildung sowie ein Fokus auf der umfassenden Landesverteidigung und der Sozialpartnerschaft.

In einer letzten Bearbeitungsschleife wurde Kritik aus den 133 Stellungnahmen am Lehrplan-Entwurf eingearbeitet. Vor allem im Bereich der Wirtschaftspädagogik hatte es Unmut gegeben: Das Fach, das künftig unter "Geographie und wirtschaftliche Bildung" heißt, sei "keine tragfähige Basis für verantwortbaren Wirtschaftsunterricht", hieß es etwa. Nach der Überarbeitung sollen Schülerinnen und Schüler künftig etwa über einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld, Sparen und Risiko sowie Preise und Wettbewerb in der sozialen Marktwirtschaft lernen.

Lehrplankommission für kontinuierliche Änderungen

Dass die neuen Lehrpläne "nicht der Weisheit letzter Schluss" sind, ließ Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) schon lange vor deren Präsentation wissen. Auch heute betont der Minister: "Wir müssen die Lehrpläne flexibler und rascher an eine sich immer schneller ändernde Welt anpassen und den Lehrerinnen und Lehrern das Rüstzeug dazu geben, um diese Inhalte zu vermitteln." Immerhin wurde an der Neuerung seit 2018 gearbeitet – und der bisher gültige Unterstufen-Lehrplan stammt teilweise noch aus dem Jahr 2000.

Künftig solle es daher rascher möglich sein, die Lehrpläne in Teilbereichen zu verändern, erklärte Polaschek in einer Aussendung. Dafür setzt der Minister eine kontinuierliche Lehrplankommission ein. In dieser soll neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pädagogischen Hochschulen, der Universitäten und des Ministeriums auch Lehrerinnen und Lehrer entsendet werden. Für Letztere soll ein offener Bewerbungsprozess etabliert werden. Zusätzlich will Polaschen "flexible Fort- und Weiterbildungsformate" durch die Pädagogischen Hochschulen etablieren.