Man kann Wahlen glanzvoll und souverän gewinnen. Man kann sich aber auch gebeutelt und zerzaust über die Ziellinie retten, mit halbwegs begrenzten Verlusten als Gerade-Noch-Erster, der den Schlachtenstaub abschütteln und seine Wunden versorgen muss. Der erhoffte Rückhalt für die eigene Person kann sich herausstellen als ein Verlegenheitsvotum, weil den ratlosen Wählern weit und breit kein tauglicher Ersatz ins Auge gesprungen ist.

So oder so ähnlich könnten Erzählungen lauten, die heuer bei den Landtagswahlen in St. Pölten, Klagenfurt und Salzburg zu schreiben sind. Dass es zu verfrühten Neuwahlen im Bund kommen werde, scheint unwahrscheinlich. Auch wenn die Opposition im Nationalrat noch so ungeduldig mit den Hufen scharrt. Von der Papierform her bleibt 2023 daher ein Zwischenwahljahr, in dem die drei anstehenden Regionalwahlen als Gradmesser für die innenpolitische Fieberkurve gelesen werden können.