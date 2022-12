Die Briten können 2023 einen Tag länger ausschlafen: Für sie fällt Neujahr heuer auf den 2. Jänner. Denn anders als hierzulande werden in Großbritannien Feiertage nachgeholt, wenn sie auf ein Wochenende fallen. Mit dem Nachholen von Feiertagen sind die Briten allerdings keineswegs allein.

Ist es üblich, dass Feiertage nachgeholt werden?

Das hängt stark vom jeweiligen Land ab. Was in Österreich kaum vorstellbar ist, ist in anderenorts Normalität: Laut einem Antrag der linken Fraktion im Bundesrat werden Feiertage in 85 Ländern nachgeholt.

Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) fordert dies nun auch für Österreich. Da Österreich aber verhältnismäßig viele Feiertage habe, sei keine Änderung angedacht, heißt es aus dem Arbeitsministerium von Martin Kocher (ÖVP).

Welche Möglichkeiten gibt es, um Feiertage nachzuholen?

Wie Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, nachgeholt werden, ist international nicht einheitlich geregelt. Beispiele, wie der "ausgefallene" Feiertag ersetzt wird, hat das RedaktionsNetzwerk Deutschland gesammelt:

Am nächsten Werkwerktag frei gilt etwa in Großbritannien, Irland, Spanien, Australien oder Thailand.

Ein freier Ersatztag binnen drei Monaten muss in Luxemburg gesucht werden.

Einen Ersatztag wählen dürfen in Belgien entweder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst - oder der Arbeitgeber wählt diesen für alle Angestellten aus.

Nicht frei, aber einen Lohnausgleich erhalten Beschäftigte in Italien.

Welche Feiertage gibt es in Österreich?

In Österreich gibt es 13 gesetzliche Feiertage. 2023 fallen sie wie folgt:

Neujahr: Sonntag, 1. Jänner

Heilige Drei Könige: Freitag, 6. Jänner

Ostermontag: Montag, 10. April

Staatsfeiertag: Montag, 1. Mai

Christi Himmelfahrt: Donnerstag, 18. Mai

Pfingstmontag: Montag, 29. Mai

Fronleichnam: Donnerstag, 8. Juni

Mariä Himmelfahrt: Dienstag, 15. August

Nationalfeiertag: Donnerstag, 26. Oktober

Allerheiligen: Mittwoch, 1. November

Mariä Empfängnis: Freitag, 8. Dezember

Christtag: Montag, 25. Dezember

Stefanitag: Dienstag, 26. Dezember

Dass mit Neujahr nur ein Feiertag auf ein Wochenende fällt, ist eher selten. 2022 fielen etwa vier der 13 gesetzlichen Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag.

Haben andere Länder mehr Feiertage?

Österreich liegt mit 13 gesetzlichen Feiertagen im internationalen Vergleich durchaus im oberen Bereich: Weltweit die meisten Feiertage haben Japan und Indien mit jeweils 16 gesetzlichen Ruhetagen. In der EU liegt die Slowakei mit 15 an der Spitze. Spanien, Tschechien, Zypern und Malta haben 14 Mal im Jahr gesetzlich frei. Den dritten Platz in Europa teilt sich Österreich mit Slowenien, Rumänien, Polen, Kroatien und Bularien.

Deutschland ist mit neun gesetzlichen Feiertagen das Schlusslicht in der EU - wobei es hier große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Während in Berlin nur neun Mal im Jahr wegen Feiertagen gesetzlich geschlossen wird, sind es in Bayern zwölf Tage. Noch seltener feiern in Europa die Engländer mit acht und die Schweizer mit vier nationalen Feiertagen.

Haben Österreicher öfter frei?

Auch in der Gesamtzahl der gesetzlichen freien Tage liegt Österreich im Spitzenfeld: Rechnet man die 13 Feiertage und die mindestens fünf Wochen Urlaubsanspruch zusammen, haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 38 freie Tage im Jahr - wenn kein Feiertag auf ein Wochenende fällt. Öfter frei haben in Europa nur die Isländer mit 39 Tagen (24 Urlaubstage und 15 Feiertage).

Nicht nur Länder mit wenig freien Tagen wie Großbritannien (20 Urlaubstage und acht Feiertage) holen ihre Feiertage nach: Spaniens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben etwa an 36 Tagen frei (22 Urlaubstage und 14 Feiertage) und können am kommenden 2. Jänner dennoch ausschlafen.