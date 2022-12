Seit Wochen pochen Wirtschaftsvertreter wegen der hohen Energiepreise auf weitere substanzielle Entlastungen. Dieser Hilferuf ist zuletzt noch lauter geworden, seit Österreichs wichtigster Handelspartner Deutschland umfangreiche Energiepreisbremsen beschlossen hat. Die Sorge vor massiven Wettbewerbsnachteilen ist allgegenwärtig. Die Bundesregierung hat daher weitere Hilfen zugesagt. Wirtschaftsminister Martin Kocher hat erst am Montag im Gespräch mit der Kleinen Zeitung eine Präsentation der Maßnahmen vor Weihnachten in Aussicht gestellt. "Angesichts der deutschen Gas- und Strompreisbremse braucht es ein Modell, das die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Betriebe sichert", so Kocher. Am heutigen Donnerstag ab 9 Uhr ist es so weit, die Eckpunkte zum sogenannten "Energiekostenzuschuss 2" werden präsentiert.

Es steht aber noch ein weiterer "Programmpunkt" auf der Tagesordnung. So wird Klimaschutzministerin Leonore Gewessler das lange erwartete und überfällige Energieeffizienzgesetz vorstellen.