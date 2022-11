Besonders frustrierend war die Befragung von Kanzler Karl Nehammer am allerersten Auskunftstag des damals neuen ÖVP-U-Ausschusses – und zwar für alle. Einerseits stellte die türkise Fraktion nahezu jede Frage infrage. Andererseits wollten Opposition und Grüne vom Kanzler Anfang März deutlich mehr wissen, als erlaubt. Fast neun Monate und 80 Auskunftspersonen später ist Nehammer am heutigen Mittwoch erneut geladen.

"Offensichtlich" sei es Usance im U-Ausschuss, "dass der Bundeskanzler ziemlich zu Beginn und dann noch zum Schluss" geladen wird, hielt Nehammer in seinem Eingangsstatement fest. Ansonsten zeigt sich der Kanzler auch in der "Zeit der multiplen Krisen" bereit, sich den Abgeordneten zu stellen. Auf seinem Weg in den Ausschuss beantwortete Nehammer jedenfalls keine Fragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Die Abgeordneten erhoffen sich mehr Erfolg, wissen sie doch nun genau, was sie fragen dürfen – und zu fragen gibt es genug.

Von Beinschab bis nach Vorarlberg

Zur Erinnerung: Seit März ist neben Krieg, Teuerung und Energiekrise auch rein innenpolitisch viel passiert. Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) wurde wegen Verdunkelungsgefahr in der Umfragen-Affäre kurzzeitig festgenommen, mittlerweile liegt die Anklage gegen sie vor. Die ebenfalls beschuldigte, aber geständige Meinungsforscherin Sabine Beinschab erhielt den Kronzeugenstatus. In Vorarlberg wurde Steuerhinterziehung durch den dortigen ÖVP-Wirtschaftsbund bekannt, die WKStA ermittelt auch gegen Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Aufgrund von Chats auf dem Handy des früheren Sektionschefs im Innenministerium, Michael Kloibmüller, wird auch gegen dessen früheren Minister Wolfgang Sobotka ermittelt. Durch das Geständnis von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid wurde etwa auch der türkise Klubobmann August Wöginger in der Causa rund um die vermeintlich politische Bestellung eines Finanzamtes schwer belastet.

Außer Beinschab und Schmid weisen alle Beschuldigten die Vorwürfe von sich, es gilt die Unschuldsvermutung. Einige Verfahren gegen ÖVP-Politiker wurden auch bereits wieder eingestellt, etwa wegen Falschaussage vor dem letzten U-Ausschuss.

Was gefragt werden darf

Hinzu kommen Erkenntnisse der monatelangen Untersuchung im Ausschuss: Eine frühere Abteilungsleiterin des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung (BAK) kritisierte etwa, dass Führungspositionen im Innenministerium "großteils mit ÖVP-Personen" besetzt würden. Als früherer Innenminister könnte Nehammer das gezielte Einsetzen von Parteigängern in die Beamtenschaft durchaus einordnen. So wurde etwa der von der Abteilungsleiterin durchaus kritisierte Direktor des BAK unter ihm interimistisch eingesetzt.

Die SPÖ fragt einmal zum Verhältnis der ÖVP zum Umfrage-Institut Demox. Die Volkspartei sieht einmal mehr eine Unterstellung, hatten doch schon der Geschäftsführer von Demox sowie der frühere ÖVP-Geschäftsführer Axel Melchior jeglichen Zusammenhang zwischen Studien für Ministerien und solchen für die Volkspartei deutlich und unter Wahrheitspflicht im U-Ausschuss zurückgewiesen.

Welche Rolle die politischen Büros der Ministerinnen, Minister und Kanzler bei der Vergabe von Inseraten spielen, konnte Nehammer nicht im Detail beantworten, da er dabei nicht eingebunden war. Als die SPÖ einen Mailverkehr vorlegte, in dem ein Sprecher des damaligen Innenministers Nehammer 2020 die Fachabteilung des Ressorts bat, eine Zusammenarbeit mit der Mediengruppe "Österreich" "einzuhängen", wies der nunmehrige Kanzler darauf hin, dass er den Mailverkehr nicht kenne.

Außerdem will SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer wissen, wieso das Kanzleramt nicht alle angeforderten Unterlagen an die WKStA liefert. Nehammer betont, dass man als Dienstgeber nicht einfach so die Mail-Postfächer von rund 100 Mitarbeiter des Kanzleramts weitergeben könne. Man arbeite aber mit der WKStA zusammen und habe die Finanzprokuratur hinzugezogen.

Fleißaufgaben für die Volkspartei

Der türkise Fraktionschef Andreas Hanger will "genau darauf achten", dass nur erlaubte Fragen gestellt werden und erinnert: "Parteien sind nicht Untersuchungsgegenstand!" Nehammers Zeit als Generalsekretär der ÖVP sollte daher für die anderen Parteien nicht für Interesse sein. Unterstützt wird er dabei vom Generalsekretär der ÖVP, Christian Stocker. Der Anwalt hatte sein Mandat im U-Ausschuss eigentlich zurückgelegt.

Für seinen Parteichef kam Stocker offenbar aber wieder zurück - und argumentierte gleich zu Beginn, dass man nicht fragen dürfe, ob Nehammer wisse, dass Gerald Fleischmann Beschuldigter in der Inseraten-Affäre ist. Auch da statt dem ÖVP-Politiker Sobotka heute der frühere FPÖ-Chef Norbert Hofer den Vorsitz führt, erwartet sich SPÖ-Fraktionschef Krainer dennoch mehr Antworten vom Kanzler als noch vor neun Monaten. Dennoch gab es bereits vor der ersten Frage der SPÖ eine ausführliche, von der ÖVP angezettelte, Geschäftsordnungsdebatte. Allgemein will Hofer die Diskussionen um Fragen kurz halten: "Jede weitere Wortmeldung ist eine Fleißaufgabe", hält der Ex-FPÖ-Chef etwa fest.

Warum Fleischmann beschuldigt wird

Es darf jedenfalls gefragt werden, ob Nehammer weiß, dass Gerald Fleischmann Beschuldigter in der Inseraten-Affäre ist. Nehammer bejaht. Was dem neuen Kommunikationschef der Volkspartei vorgeworfen wird, weiß deren Parteichef aber "nicht im Detail". Zur Erinnerung: Fleischmann soll vom sogenannten Beinschab-Österreich-Tool gewusst und die Veruntreuung von Steuergeld sowie die Bestechung von Mitarbeitern des Finanzministeriums unterstützt haben, vermutet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

Die Vorwürfe sind Teil der Ermittlungen rund um Umfragen und Studien, die auf Kosten des Finanzministeriums zugunsten von Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz durchgeführt worden sein sollen. Auch die Volkspartei wird in dem Verfahren beschuldigt. Bis auf die Meinungsforscherin Sabine Beinschab und den kürzlich geständigen Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid bestreiten alle Beschuldigten den Vorwurf, es gilt die Unschuldsvermutung.

Niederösterreichische Verbindungen

Grundsätzlich will die Opposition zeigen, dass Nehammer noch keine entgegen seines Versprechens noch keine umfassende Reform der Volkspartei gestartet hat. Auch die Bestellung von Fleischmann als Kommunikationschef mache das nun deutlich, findet Krainer im Vorfeld der Befragung. Dass der in der Inseraten-Affäre Beschuldigte nun die Kommunikation der Volkspartei leitet, sieht auch die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli kritisch.

Die Neos-Fraktionschefin Stephanie Krisper kritisierte, dass unter Nehammer zu wenig gegen Korruption getan werde - und er selbst das Kanzleramt "durchgefärbt" habe. Personen, die zuvor für Postenkorruption und Datenlöschungen zuständig gewesen seien, würden unter ihm befördert werden. Dass etwa der Kabinettsmitarbeiter, der nach Ibiza Festplatten schreddern ließ, mittlerweile zwei Abteilungen im Kanzleramt leitet, ist für den FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker zumindest eine "kreative Postenbesetzung".

Den SPÖ-Abgeordneten Krainer wundert das alles nicht, immerhin sei Nehammer immer Teil "des korruptiven System ÖVP Niederösterreich" gewesen - und somit selbst "Teil des Problems". Nehammers Heimatbundesland, in dem Ende Jänner gewählt wird, soll spätestens am Nachmittag Thema werden: Dass nach dem Kanzler der Geschäftsführer der niederösterreichischen Volkspartei und am Donnerstag Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) befragt werden, ist kein Zufall. Krainer interessiert bei ihnen besonders, "wie die ÖVP Niederösterreich Steuergeld auf Bundesebene missbraucht".