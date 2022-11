Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) sprach gestern Abend in der ORF-ZiB2 über die aktuelle Situation im Asylquartier im Ort und übt Kritik am Innenministerium. Die SPÖ solle das Thema nicht durchtauchen, sondern "auf der Basis einer konsequenten Menschlichkeit, auf der Basis von Haltung" Stellung beziehen. Es gehe um 4.000 fehlende Plätze in der Grundversorgung, alleine in Traiskirchen seien 2.000 Flüchtlinge und Asylwerber untergebracht.

Babler habe den Eindruck gewonnen, dass das Thema "politisch eskaliert", um von anderen Themen abzulenken, die der ÖVP nicht so gut zu Gesicht stehen würden. Seit 15 Jahren funktioniere die Quotenregelung in Österreich nicht, wenn die Flüchtlingszahl ansteige, so der SPÖ-Bürgermeister. Es brauche eine verpflichtende Regelung, denn man müsse Flüchtlinge gut betreuen.

Die Hauptproblematik besteht jedenfalls darin, dass dem Bund

trotz der Schaffung zahlreicher neuer Quartiere durch die

Bundesbetreuungsagentur die Kapazitäten ausgehen. Selbst das

Aufstellen von Zelten wurde ja zuletzt durch baubehördliche

Bescheide torpediert. Zu leiden hat das überfüllte

Erstaufnahmezentrum Traiskirchen. Die Situation drohe laut

Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) "trotz der monatelangen

Verbesserungszusagen des Innenministeriums nunmehr völlig zu

eskalieren". Innenminister Gerhard Karner wurde vom Stadtchef

per Aussendung aufgefordert, leer stehende Bundesressourcen zu

öffnen.