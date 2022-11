Als gelernter Chemiker hätte Bernhard Perner sein Leben auch ohne Auftritt im U-Ausschuss verbringen können. Stattdessen stieg er 2013 unter Maria Fekter (ÖVP) ins Finanzministerium ein. Michael Spindelegger (ÖVP) holte den Beamten ins politische Kabinett, wo er für die Abwicklung der Hypo Alpe Adria zuständig wurde. Seit 2016 überwachte er die maroden Banken aus der Abbaugesellschaft Abbag.

Als im März 2020 durch Corona erneut eine Finanzkrise drohte, stand Perner erneut parat: Die Abbag bekam die "COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH", kurz Cofag, als Tochterfirma - und Perner als Chef. Seinen Posten bei der Abbag behielt der frühere Vertraute von Ex-Öbag-Alleinvorstand Thomas Schmid. Nach Aufregung um sein Doppelgehalt musste er dieses allerdings zurückzahlen.

Teure externe Dienstleister

Im U-Ausschuss soll Perner heute aber auch die umfassende Kritik des Rechnungshofs an der Cofag an sich erklären. Die Prüferinnen und Prüfer bemängelten teure Aufsichtsräte, millionenschwere Ausgaben für einfache Dienstleistungen und "beträchtliches Überförderungspotenzial" in der Höhe hunderter Millionen Euro.

Zusätzlich sei die Cofag selbst durch ihre Struktur teuer gewesen, kritisierte der Rechnungshof: Insgesamt wurden bis Ende September 2022 laut Cofag externe Dienstleistungen um 58 Millionen Euro zugekauft. Obwohl er keine finanziellen Risiken trug, wurde der Aufsichtsrat mit Millionen entlohnt. Allein externe Schriftführer für den Aufsichtsrat verursachten bis September 2020 Kosten von 125.000 Euro.

Das Finanzministerium argumentiert, dass diese Ausgaben notwendig gewesen seien. Der Staat könne es sich nicht leisten, Ressourcen für derart unerwartete Krisen dauerhaft vorzuhalten. Der Rechnungshof kritisiert trotz des Zeitdrucks im März 2020, dass offenbar keine Alternativen zur ausgegliederten Cofag geprüft wurden. Am Nachmittag soll das auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Abbag, Wolfgang Nolz erklären. Der Bereichsleiter für Bankenabwicklung der Finanzmarktaufsicht soll danach sagen, ob er von einer hohen Bonus-Zahlung an Perner wusste.