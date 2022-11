Das erste Budget von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) steht im Zeichen von Corona, Krieg und Teuerung - aber beinhaltet etwa auch Teile Pflegereform und mehr Geld fürs Bundesheer. Nun befindet es sich auf der Zielgeraden, der Nationalrat beginnt am heutigen Dienstag mit den finalen Budgetberatungen.

Beschlossen wird heute bereits das Budgetbegleitgesetz, mit dem unter anderem die angekündigte Budgetaufstockung für das Bundesheer langfristig abgesichert und ein neuer milliardenschwerer Fördertopf für die klimagerechte Transformation der Industrie eingerichtet werden.

Was die Budgetkapitel angeht, sind am Dienstag Justiz und Inneres an der Reihe, die beide zu den Gewinnern des Haushaltsvorschlags zählen. Gleiches gilt für die Kultur, etwas geringer ist der Anstieg im Budget von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Mit den "Obersten Organen" mitberaten werden die Bereiche Bundeskanzleramt, öffentlicher Dienst und Sport.

Mehr Geld für Unis

Im Laufe der Woche dürfte es noch zu einigen Abänderungsanträgen kommen - etwa im Bereich der Bildung: Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) kündigte heute im Ö1-Morgenjournal für 2023 150 Millionen Euro zusätzlich für Österreichs Universitäten an. Die entsprechenden Rücklagen sollen am Donnerstag freigegeben werden, erklärte ÖVP-Wissenschaftssprecher Rudolf Taschner. Den Universitäten reicht das nicht, in Graz gehen heute mehr als 1000 Menschen für mehr Geld auf die Straße.

Insgesamt soll das Maastricht-Defizit kommendes Jahr bei 2,9 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen. Die Schulden steigen auf 367 Mrd. Euro, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt sinkt jedoch leicht von 78,3 auf 76,7 Prozent. Die Zinszahlungen verdoppeln sich von 4,3 auf fast neun Mrd. Euro im Jahr 2023.

Gegenfinanzierung in den nächsten Jahren?

Die meisten Budgetexpertinnen und -experten des Parlaments begrüßten den Finanzplan der Regierung für 2023 trotz - oder gerade wegen - der hohen Ausgaben für Hilfszahlungen. Gleichzeitig mahnten sie die Abgeordneten, Maßnahmen wie die Abschaffung der Kalten Progression etwa durch Verwaltungsreformen nachhaltig gegenzufinanzieren und auf den Kampf gegen den Klimawandel nicht zu vergessen.

Das Thema Gegenfinanzierung komme in der heutigen Debatte gar nicht vor, kritisiert die Neos-Abgeordnete Karin Doppelbauer. Das Geld werde einfach ausgeborgt, "als ob es auf den Bäumen wachsen würde". Die Regierung gebe "das Geld der Jungen aus, das Geld der Zukunft aus" ohne wichtige Zukunftsinvestitionen zu treffen. "Zukunftsvergessen ist daher das einzig richtige Wort, das dieses Budget beschreibt", sagt die Neos-Abgeordnete und fordert, weniger Geld "mit der Gießkanne" auszugeben.