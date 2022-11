"Das reicht für 2023": Unis bekommen 150 Millionen Euro mehr

Mit Video. Der Minister will auf Rücklagen zurückgreifen, für 2023 wird von 250 Millionen auf 400 Millionen erhöht. "Damit kommen die Unis gut durchs nächste Jahr", heißt es. Der VSStÖ reicht das nicht. In Graz wurde am Dienstag protestiert.