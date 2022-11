Nicht alle konnten ihre bösen Geister in den letzten Tagen erfolgreich vertrieben, im Gegenteil: Die ÖVP wird in den nächsten Tagen besonders intensiv von einem Gespenst namens Thomas Schmid heimgesucht. Der frühere türkise Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Öbag-Chef wird heute ab 12 Uhr auf Wunsch von SPÖ und FPÖ Thema im Nationalrat und morgen vor dem U-Ausschuss aussagen.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) solle dem Parlament das umfangreiche und für die ÖVP schwer belastende Geständnis seines früheren Parteifreundes erklären, fordern die beiden Oppositionsparteien. Neben dringlichen Anfragen an den Kanzler wird die SPÖ unter der Führung von Pamela Rendi-Wagner auch einmal mehr einen Neuwahlantrag einbringen.

Gegen einen Ex-Kanzler, fünf Ex-Finanzminister, drei weitere Ex-Minister und mehrere ÖVP-Abgeordnete werde wegen Bestechung, Bestechlichkeit, Untreue oder Amtsmissbrauch ermittelt, erinnerte der rote Vizeklubchef Jörg Leichtfried im Vorfeld. Die einzige Lösung seien daher Neuwahlen. Freiheitliche und Neos dürften dieser Argumentation folgen, ÖVP und Grüne wohl kaum.

Benko verschoben

FPÖ-Chef Herbert Kickl lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen daher ein, „Augen- und Ohrenzeuge“ zu werden, wie sich die Regierungsparteien verteidigen. Das Staatsoberhaupt könne dabei beobachten, „wie ein Bundeskanzler null Verantwortung für das Treiben seiner Partei bei sich selber als Parteiobmann der ÖVP sieht“.

Nehammers Reaktion zu Schmids Vorwürfen ist SPÖ und FPÖ so wichtig, dass sie die eigentlich für heute geplante Befragungen zur Steuercausa von René Benko im U-Ausschuss auf den 24. November verschoben - da weilt Benko aber wohl im Ausland.

Schmid folgt dem Ruf der ÖVP

Zeit und plötzlich auch Lust hat hingegen der türkise Hauptbelastungszeuge Schmid gefunden. Nachdem sich der frühere Alleinvorstand der Öbag zehn Monate lang erfolgreich vor Ladungen im U-Ausschuss und Auftritten in der Öffentlichkeit gedrückt hatte, sagte wird er ausgerechnet auf Ladung der Volkspartei am morgigen Ladungstag erscheinen.

Zu fragen gibt es den einstigen Günstling der ÖVP viel: Einige der 300.000 Nachrichten auf seinem Handy haben mittlerweile Kult-Status erlangt, er selbst gestand korruptes Verhalten verschiedenster Art von Steuergeldmissbrauch bis zu Postenbesetzungen - und beschuldigte ehemalige ÖVP-Politiker wie Sebastian Kurz und Hans Jörg Schelling sowie aktive wie Wolfgang Sobotka und August Wöginger schwer. Sie alle weisen die Vorwürfe von sich. Mit Verweis auf die Wahrheitspflicht, unter der er im U-Ausschuss steht, könnte Schmid seinen Aussagen aber weiter Gewicht geben.

Gefährliche Befragung

Umgekehrt will gerade die türkise Fraktion rund um Andreas Hanger beweisen, dass ihr früherer Parteifreund „der Lügenbaron der Nation“ ist. So habe es etwa gar keine Steuerprüfungen beim ÖVP-nahen „Alois Mock Institut“ gegeben - und sie seien auch nie geplant gewesen, heißt es in einer Mail des Leiters des Finanzamtes Österreichs. Sobotka selbst wird Schmids Aussagen dazu nicht live lauschen können, der Vorsitzende des U-Ausschusses befindet sich morgen auf einer länger geplanten Auslandsreise, informierte das Parlament.

Potenzial für Streit hat die Befragung auch unter dem Vorsitz von Doris Bures (SPÖ): Denn Schmid könnte sich wohl umfassend entschlagen, die Abgeordneten müssten dann sorgsam nach Themengebieten suchen, bei denen dem Vielbeschuldigten keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Doch auch wenn Schmid redet, könnte das Probleme mit sich bringen. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hatte den U-Ausschuss gebeten, nur gewisse Themen abzufragen. Die Abgeordneten sollten durch ihre Fragen nicht versehentlich die Ermittlungen der WKStA gefährden.

SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos stimmten der Themenliste der WKStA zu. Die als Verband in der Inseraten-Causa beschuldigte ÖVP will sich aber „das Kontrollrecht des Parlaments nicht einschränken“ lassen - und Schmid auch Fragen stellen, die aus Sicht der Korruptionsjäger weitere Verfahren gefährden könnten.