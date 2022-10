Kaum jemand hat die Strukturen, Abläufe und verdeckten Traditionen der Politik in Österreich so facettenreich kennengelernt wie Thomas Schmid. Der Tiroler stieg einst als Sprecher von Karl-Heinz Grasser in die Branche ein, er war Büroleiter von Wolfgang Schüssel (als Klubobmann), Mitarbeiter mehrerer Kabinette und oberster Beamter im Finanzressort.