ÖVP, Neuwahlen, WKSta - schon wieder trenden diese und ähnliche Schlagwörter auf Twitter. Grund dafür gab Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid. Er gilt als Zentralfigur der Chat- und Korruptionsaffäre rund um die ÖVP und hat, wie am Dienstag bekannt worden ist, bei der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft ausgepackt - und Sebastian Kurz sowie die ÖVP schwer belastet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Für alle, die jetzt ein großes Fragezeichen über ihren Köpfen schweben haben: Die Hintergründe zur ÖVP-Causa haben wir vor einiger Zeit in Form eines Videos zusammengefasst.

Video: Die ÖVP-Causa, einfach erklärt

Warum Thomas Schmid wider Erwarten mit brisanten Details aufgewartet hat, kann man unter anderem hier nachlesen. Inzwischen hat sich auch Sebastian Kurz zu Wort gemeldet. Er stellte die Glaubwürdigkeit Schmids in Zweifel: Dieser habe in den Aussagen selbst gesagt, "dass er in seinen Chats Menschen wiederholt belogen hat und er jedem oft das erzählt hat, was er hören wollte", so Kurz. Er selber werde seine Unschuld vor Gericht beweisen. Das Statement im Detail gibt es hier nachzulesen.

Auf Twitter wird die Causa indes heftig diskutiert, und zwar in typisch österreichischer Manier in Form von zynischen Kommentaren und Memes. Genau diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hier die besten Reaktionen auf Twitter.