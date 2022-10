Entgegen medialen Spekulationen über eine Rückkehr der Maskenpflicht ist Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auch am Mittwoch bei seiner Aussage vom Montag geblieben: Eine Entscheidung darüber werde und müsse am 23. Oktober gefällt werden. Da läuft die aktuelle Corona-Maßnahmenverordnung aus. Die Diskussion erhielt am Sonntag neuen Schwung, nachdem die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer ein teilweises Comeback der Pflicht zur Maske angekündigt hatte.