Bei der Bundespräsidentschaftswahl bekamen Kritiker der Corona-Maßnahmen mehr als ein Viertel der Stimmen. Was kann das Parlament tun, um dem sinkenden Vertrauen in die Politik entgegenzuwirken?

Wolfgang Sobotka: Das Vertrauen sinkt in alle Kommunikatoren – und da zählen Politiker dazu. Von parlamentarischer Seite gibt es nur zwei Möglichkeiten und die ergreifen wir: Wir öffnen das Haus, informieren und stellen uns der Diskussion. Das Zweite ist: Politik wieder mit Sachthemen zu machen und nicht mit anonymen Anzeigen. Eine hochemotionale Diskussion schadet allen, nicht nur einer Partei.