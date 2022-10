"Eine Frage von Tagen" sei die Entscheidung, ob die FFP2-Maskenpflicht in Öffis und im Lebenmittelhandel wieder eingeführt werden, erklärte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag in der "Presse". Nur eine Stunde nach der ersten Hochrechnung zur Bundespräsidentenwahl kündigte Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer am Sonntag auf Puls24 klar eine Rückkehr der Maske an. Der Zeitpunkt hänge allerdings vom Krisenstab Gecko ab.