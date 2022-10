Mit dem Steigen der Coronazahlen kehren auch die Maßnahmen wieder zurück. Allen voran wohl die Maskenpflicht: "So, wie es immer angekündigt war", werde nun die Maskenpflicht wieder kommen, sagte die Grüne-Klubchefin Sigrid Maurer knapp eine Stunde nach der ersten Hochrechnung zur Bundespräsidentenwahl in der PULS 24 Diskussionsrunde.

Man sei sich in der Regierung einig: Je nach Lage seien Maßnahmen eben notwendig oder eben nicht, führte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker aus. Mit der Wahl habe das nichts zu tun. Die Maskenpflicht in Innenräumen, Öffis und Lebensmittelhandel werde aber kommen – "genau das ist zu erwarten", so Maurer: "Wann genau der Zeitpunkt sein wird, hängt von GECKO ab."