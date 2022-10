Alexander Van der Bellen wird Bundespräsident bleiben. Laut der ersten Hochrechnung erhielt der Amtsinhaber 55,4 Prozent der Stimmen - da die Schwankungsbreite nur 2,0 Prozent beträgt, wird es wohl keinen zweiten Wahlgang geben.

Dahinter erreicht FPÖ-Kandidat 18,4 Prozent. Der Anwalt Tassilo Wallentin liegt mit 8,4 Prozent vor dem Chef der Bierpartei Dominik Wlazny (8,2 Prozent). Ex-BZÖ-Obmann Gerald Grosz erreicht 5,8 Prozent, MFG-Obmann Michael Brunner 2,2 Prozent und der Schuhfabrikant Heinrich Staudinger 1,6 Prozent.

17.20 Uhr: Das Rennen um Platz 3 ist noch nicht entschieden. Ohnehin sei dies aber ein "Kampf um die goldene Ananas", erklärt der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Denn gewonnen hat nur Alexander Van der Bellen, der weiterhin Österreichs Bundespräsident bleiben wird.



17.14 Uhr: In Van der Bellens Veranstaltungshalle in Wien begleiten Jubelschreie die erste Hochrechnung. Aber auch die FPÖ zeigt sich mit dem zweiten Platz zufrieden. Immerhin habe die Freiheitliche Partei fast 20 Prozent erreicht, so der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz, der nicht davon ausgeht, dass die FPÖ auch diesmal die Bundespräsidentschaftswahl anfechten wird.



17.02 Uhr: Die erste Hochrechnung ist noch nicht fertig, einige Gemeinden haben aber schon ausgezahlt. In der "Trendgemeinde" Pregarten im östlichen Mühlviertel, die ähnlich wie ganz Österreich wählt, erreichte Amtsinhaber Alexander Van der Bellen aber 55,7 Prozent.



16.50 Uhr: Auch der Kandidat der impfkritischen MFG, Michael Brunner, ist im Palais Niederösterreich eingetroffen.

© Veronika Dolna

16.48 Uhr: Heinrich Staudinger wollte gar nicht in die Hofburg kommen, ist nun doch da. Natürlich in seiner roten Weste.



© Veronika Dolna

16.40 Uhr: Alle Kandidaten haben ihre Stimme abgegeben, nun warten sie in ihren jeweiligen Lokalen auf die ersten Hochrechnungen ab 17 Uhr.

Die Wahl des Warteorts sagt auch etwas über die sieben Kandidaten selbst aus: Während Amtsinhaber Alexander Van der Bellen eine Veranstaltungshalle auf den Aspang-Gründen in Wien Landstraße gemietet hat, warten die Unterstützerinnen und Unterstützer von Bier-Partei-Chef Dominik Wlazny mit mobilem Bierbrunnen im Schutzhaus auf der Schmelz. Gerald Grosz erwartet die erste Hochrechnung im Beisein seines Mannes und einer Handvoll Kamerateams auf dem Balkon eines Hotelzimmers.