Budgetverhandlungen allgemein und ganz im Speziellen zur Landesverteidigung waren in Österreich zumeist ein Krampf. Um schmerzhafte Verrenkungen kamen die Ressortchefs nicht umhin, wollten sie ihr mickriges Verhandlungsergebnis der Öffentlichkeit als Erfolg verkaufen. Der Griff in die buchhalterische Trickkiste half manchmal.

Auch Klaudia Tanner und Finanzminister Magnus Brunner wurden darin fündig. Indem sie Pensionszahlungen für frühere Heeresangehörige als Verteidigungsausgaben kategorisieren, kommt man den 1,5 Prozent des BIP in Zukunft vielleicht sogar nahe. Das war genau jene Kenngröße, die Tanner und ihre Generalstabschefs als Ziel für das Budget ausgegeben haben – zunächst lautstark, später schon etwas leiser.

Doch lassen wir uns von Zahlenspielereien nicht ablenken vom Wesentlichen. Sollten Budgets tatsächlich politische Wertschätzung ausdrücken, dann behandelt die schwarz-grüne Bundesregierung die Sicherheitsvorsorge zumindest nicht mehr als Stiefkind. Die anvisierten Steigerungen der Militärausgaben haben für dieses Land historische Ausmaße und sind den geopolitischen Verwerfungen des "Cold War 2.0" durchaus angemessen. Klar ist: Ohne den verbrecherischen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, der auch den letzten Pazifisten die Augen geöffnet hat, hätte der Grüne-Regierungspartner den insgesamt 16 Milliarden Euro binnen vier Jahren niemals zugestimmt.

Das Geld ist schon bis auf den letzten Cent verplant, weil man im Bundesheer die Hausaufgaben gemacht hat. Auch wenn die theoretisch gültige Planungsgrundlage – die Sicherheitsstrategie stammt aus dem Jahr 2014 – längst unbrauchbar geworden ist, konnte der Generalstab in kurzer Zeit ein auf die neue Lage und auf die sehr speziellen österreichischen Rahmenbedingungen abgestimmtes Streitkräfteprofil ausarbeiten. Die PR-Strategen in den politischen Kabinetten müssen die anstehenden Beschaffungen nicht mehr als "Katastrophenschutzpakete" verkleiden, weil auch in der Bevölkerung das Verständnis für den Bedarf von modernen Kampf- und Schützenpanzern, präziser Artillerie und Fliegerabwehrsystemen mit Reichweiten jenseits der 40 Kilometer gewachsen ist. Ja, selbst der Eurofighter, jahrelang als Symbol verfehlter Wehr- und Beschaffungspolitik am Pranger, darf fast unwidersprochen zum echten Kampfflugzeug nachgerüstet werden.

Dass nach der Budgeteinigung dennoch keine Euphorie ausbrach, liegt wohl an einer zu hohen Erwartungshaltung, geschürt auch durch den Blick auf die Nachbarländer und Europas Norden. Ein Verhandlungsabschluss im März, als sich Teuerung und Energiekrise noch nicht so drastisch am Horizont abgezeichnet hatten, hätte sicher ein anderes Ergebnis gebracht. Es hängt aber nicht alles am Geld. Die Grundsatzdiskussion um die sicherheitspolitische Verortung dieses Landes in Europa erspart sich die Politik auch mit zusätzlichen Milliarden nicht.