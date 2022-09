Als einziger steirischer Hofburg-Kandidat schloss Gerald Grosz am Mittwoch seinen Steiermark-Wahlkampf mit einer Pressekonferenz in einem Grazer Traditionskaffeehaus ab. Die letzte Woche vor dem Urnengang werde er vorwiegend bei Wahlkonfrontationen in Fernsehstudios verbringen, "da bin ich dazu verdammt, mich auf meinen Nebenwohnsitz in Wien vorzubereiten", scherzte der 45-Jährige.