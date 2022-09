Es war ein Paukenschlag und roch nach Dringlichkeit, als am 19. Juni am späten Sonntagabend aus dem „kleinen Krisenkabinett“ der Regierung die Nachricht drang, dass das Verbund-Fernheizkraftwerk in Mellach so schnell wie möglich wieder auf Kohle umgerüstet werden soll. Als Beitrag zur Versorgungssicherheit. Im Notfall, so der Plan, soll so wieder Strom und Wärme aus Kohle erzeugt werden können. Heute vor genau einem Monat wurde über die dazu nötige Gas-Lenkungsverordnung im Hauptausschuss des Nationalrats abgestimmt. Nötig wäre eine Zweidrittelmehrheit gewesen, doch die Opposition verweigerte geschlossen die Zustimmung. Die Umrüstung liegt seither auf Eis.